PJ detém suspeito de incendiar viatura furtada em Santarém

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve, em Santarém, um homem de 31 anos suspeito de ter incendiado uma viatura que tinha furtado. O crime foi praticado com recurso a chama direta e uso de acelerante.

Segundo o comunicado da PJ, “a rápida investigação permitiu identificar e localizar o presumível autor, que se encontrava em fuga desde a data dos factos”.

De acordo com a nota, “o incêndio provocou a destruição total da viatura, criando perigo para bens e pessoas nas imediações”.

Os factos ocorreram a 3 de outubro, quando o indivíduo entrou numa residência onde o veículo se encontrava estacionado com a chave no interior e procedeu ao furto. Dias depois, abandonou e incendiou a viatura.

O detido, que possui antecedentes criminais e se encontrava em liberdade condicional, será presente hoje ao DIAP de Santarém para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.