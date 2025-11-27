Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Coruche

A Polícia Judiciária está a realizar esta quinta-feira buscas na Câmara Municipal de Coruche, no distrito de Santarém. A informação foi avançada pelo canal televisivo NOW e confirmada por fonte da PJ à Renascença.

A mesma fonte adianta que diligências visam apurar eventuais práticas ilícitas na gestão autárquica, nomeadamente na aplicação de fundos europeus e na contratação de serviços e obras públicas.

A autarquia é presidida por Nuno José Azevedo (PS), eleito nas autárquicas de outubro e que sucede a Francisco Oliveira. O Partido Socialista obteve 32% dos votos e três mandatos, o mesmo número de eleitos do movimento independente "Volta Coruche", liderado por Dionísio Mendes, antigo presidente da câmara eleito anteriormente pelo PS.

No entretanto, a Câmara Municipal de Coruche garantiu estar a colaborar "integralmente" com a PJ, mostrando "total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos solicitados". Num comunicado enviado à Agência Lusa, a autarquia diz manter um "compromisso firme com a transparência, o rigor e a responsabilidade na gestão pública".

Na mesma mensagem, no entanto, a câmara diz estranhar que a "informação relativa à operação tenha sido divulgada publicamente antes da entrada da Polícia Judiciária nas instalações dos Paços do Concelho e já com referência ao âmbito das diligências".

[Notícia atualizada às 11h34 de 27 de novembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]