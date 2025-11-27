Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Coruche

27 nov, 2025 - 10:23 • Lusa
A Polícia Judiciária está a realizar esta quinta-feira buscas na Câmara Municipal de Coruche, no distrito de Santarém, confirmou à Lusa a força de segurança, sem revelar mais pormenores sobre a operação.
De acordo com o portal do NOW, as diligências visam apurar eventuais práticas ilícitas na gestão autárquica, nomeadamente na aplicação de fundos europeus e na contratação de serviços e obras públicas.
A Lusa tentou, sem sucesso, obter mais informações junto do município.
A autarquia é presidida por Nuno José Azevedo (PS), eleito nas autárquicas de outubro e que sucede a Francisco Oliveira. O Partido Socialista obteve 32% dos votos e três mandatos, o mesmo número de eleitos do movimento independente "Volta Coruche", liderado por Dionísio Mendes, antigo presidente da câmara eleito anteriormente pelo PS.