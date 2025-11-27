Portugal considera “desproporcional” reação da Venezuela à TAP

27 nov, 2025 - 12:20 • Olímpia Mairos , com Tomás Anjinho Chagas
O Governo português classificou como “totalmente desproporcional” a decisão da Venezuela de proibir a TAP de operar voos para o país, depois de a companhia aérea ter suspendido algumas ligações por motivos de segurança.
Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, lamentou a reação das autoridades venezuelanas.
“Houve da parte das autoridades venezuelanas uma reação que nos parece totalmente desproporcionada de retirar as autorizações a estas companhias, e em particular neste caso que nos diz respeito, a TAP, para fazerem os seus voos”, declarou.
O ministro esclareceu que a suspensão de alguns voos pela transportadora aérea portuguesa foi uma decisão de segurança, sublinhando que o Governo “não compreende” a decisão de Caracas.
Quanto à situação dos portugueses residentes na Venezuela, Rangel assegurou que o Executivo está atento e preparado para intervir, se necessário.
“Estamos atentos à situação de pessoas que possam vir a dizer que têm imensa urgência em deslocar-se para a Venezuela ou em sair da Venezuela”, afirmou, acrescentando que, até ao momento, “não há relatos de nenhuma situação urgente”.
Paulo Rangel comentou ainda a situação de tensão pós-eleitoral na Guiné-Bissau, apelando ao fim da violência e ao restabelecimento da ordem constitucional.
“Aqueles que neste momento detêm a autoridade efetiva devem criar as condições para se regressar à normalidade constitucional, retomar o apuramento dos resultados eleitorais e permitir que as instituições voltem a funcionar regularmente”, afirmou o ministro.
O Governo português defende que a estabilidade política deve ser recuperada “sem recurso à violência”, nem contra figuras políticas, nem contra a população em geral.
Atualmente, encontram-se cerca de 770 portugueses na Guiné-Bissau, revelou Paulo Rangel.
África
Foi o próprio Umaro Sissoco Embaló quem confirmou (...)