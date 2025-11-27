Portugal considera “desproporcional” reação da Venezuela à TAP

O Governo português classificou como “totalmente desproporcional” a decisão da Venezuela de proibir a TAP de operar voos para o país, depois de a companhia aérea ter suspendido algumas ligações por motivos de segurança.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, lamentou a reação das autoridades venezuelanas.

“Houve da parte das autoridades venezuelanas uma reação que nos parece totalmente desproporcionada de retirar as autorizações a estas companhias, e em particular neste caso que nos diz respeito, a TAP, para fazerem os seus voos”, declarou.

O ministro esclareceu que a suspensão de alguns voos pela transportadora aérea portuguesa foi uma decisão de segurança, sublinhando que o Governo “não compreende” a decisão de Caracas.

Quanto à situação dos portugueses residentes na Venezuela, Rangel assegurou que o Executivo está atento e preparado para intervir, se necessário.

“Estamos atentos à situação de pessoas que possam vir a dizer que têm imensa urgência em deslocar-se para a Venezuela ou em sair da Venezuela”, afirmou, acrescentando que, até ao momento, “não há relatos de nenhuma situação urgente”.