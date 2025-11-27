Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portugal considera “desproporcional” reação da Venezuela à TAP

27 nov, 2025 - 12:20 • Olímpia Mairos , com Tomás Anjinho Chagas

Já sobre a situação de enorme tensão na Guiné-Bissau no pós-eleições, o Governo apela ao fim da violência e ao regresso à normalidade.

A+ / A-

O Governo português classificou como “totalmente desproporcional” a decisão da Venezuela de proibir a TAP de operar voos para o país, depois de a companhia aérea ter suspendido algumas ligações por motivos de segurança.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, lamentou a reação das autoridades venezuelanas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Houve da parte das autoridades venezuelanas uma reação que nos parece totalmente desproporcionada de retirar as autorizações a estas companhias, e em particular neste caso que nos diz respeito, a TAP, para fazerem os seus voos”, declarou.

O ministro esclareceu que a suspensão de alguns voos pela transportadora aérea portuguesa foi uma decisão de segurança, sublinhando que o Governo “não compreende” a decisão de Caracas.

Quanto à situação dos portugueses residentes na Venezuela, Rangel assegurou que o Executivo está atento e preparado para intervir, se necessário.

“Estamos atentos à situação de pessoas que possam vir a dizer que têm imensa urgência em deslocar-se para a Venezuela ou em sair da Venezuela”, afirmou, acrescentando que, até ao momento, “não há relatos de nenhuma situação urgente”.

TAP impedida de voar para a Venezuela. Governo de Maduro revoga licença

TAP impedida de voar para a Venezuela. Governo de Maduro revoga licença

"Governo não cede a ameaças, ultimatos ou pressões(...)

Governo apela ao fim da violência e ao regresso à normalidade na Guiné-Bissau

Paulo Rangel comentou ainda a situação de tensão pós-eleitoral na Guiné-Bissau, apelando ao fim da violência e ao restabelecimento da ordem constitucional.

“Aqueles que neste momento detêm a autoridade efetiva devem criar as condições para se regressar à normalidade constitucional, retomar o apuramento dos resultados eleitorais e permitir que as instituições voltem a funcionar regularmente”, afirmou o ministro.

O Governo português defende que a estabilidade política deve ser recuperada “sem recurso à violência”, nem contra figuras políticas, nem contra a população em geral.

Atualmente, encontram-se cerca de 770 portugueses na Guiné-Bissau, revelou Paulo Rangel.

Presidente Embaló foi deposto, militares assumem controlo da Guiné-Bissau

África

Presidente Embaló foi deposto, militares assumem controlo da Guiné-Bissau

Foi o próprio Umaro Sissoco Embaló quem confirmou (...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira