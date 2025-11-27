"Tinham consciência do que faziam". Dono de lar na Maia defende-se de burla a idosos

O sócio-gerente de um lar, na Maia, acusado de burlar em 200 mil euros dois utentes afirmou esta quinta-feira, em tribunal, que a entrega da casa dos idosos constituiu "uma dívida" para a instituição, garantindo que o casal "tinha discernimento".

No Tribunal de Matosinhos, onde decorreu a primeira sessão de julgamento, um dos sócios-gerentes da Quintinha da Conceição, Agostinho Sousa, afirmou que não conhecia o casal, com idades próximas dos 90 anos, antes da sua admissão no lar, em junho de 2017, tendo sido a mulher a tratar da entrada.

Segundo o arguido, o contrato foi celebrado na modalidade vitalícia, com o casal a entregar 70 mil euros de joia e a comprometer-se com, caso ficassem satisfeitos ao fim de um ano, a entrega da sua casa de Pedrouços.

Confrontado pela juíza sobre se a promessa se transformou numa "obrigação", Agostinho Sousa admitiu que a promessa de dação da casa se configurou, no seu entendimento, como uma dívida a saldar com a transferência do imóvel.

Esta dívida seria saldada em agosto de 2018 num aditamento ao contrato inicial, fixando a joia em 134.980 euros, a pagar por dação através da transferência da habitação para o lar. A casa viria depois a ser vendida em 2022 por 110 mil euros ao filho dos arguidos, então já gerente da sociedade.

Perante o coletivo de juízes, o arguido insistiu que para o casal "a palavra valia mais do que uma escritura" e que estes eram "autónomos" e tinham "consciência do que faziam".

Neste caso, o arguido explicou que, no dia da entrada, os idosos deixaram 10 mil euros como sinal, que os restantes montantes foram pagos de forma faseada e que a mensalidade acordada era de mil euros, sendo que, num contrato temporário, o valor mensal seria superior.