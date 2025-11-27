Ouvir
Vaivém espacial vai aterrar nos Açores. Portugal e ESA formalizam acordo

27 nov, 2025 - 10:59 • Lusa

O voo inaugural do Space Rider, que descolará da Guiana Francesa, levando a bordo uma experiência de radiação do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, está agora previsto para 2028, depois de ter sido anunciado para 2027.

Portugal e a Agência Espacial Europeia (ESA) assinaram hoje, na Alemanha, o acordo para a aterragem do voo inaugural do vaivém Space Rider em Santa Maria, nos Açores, prevista para 2028.

O acordo foi assinado em Bremen, onde hoje termina o Conselho Ministerial da ESA, com Portugal a ser representado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Em comunicado, a Agência Espacial Portuguesa, que coordena a participação nacional na ESA, refere que a escolha de Santa Maria como o local de aterragem do voo inaugural do Space Rider "reforça o papel estratégico dos Açores no contexto europeu e insere-se numa visão mais ampla de criação de um polo espacial multifacetado na ilha, que inclui também as iniciativas de acesso ao espaço a instalar em Santa Maria".

O voo inaugural do Space Rider, que descolará da Guiana Francesa, levando a bordo uma experiência de radiação do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, está agora previsto para 2028, depois de ter sido anunciado para 2027.

Trata-se de um veículo espacial reutilizável, não tripulado, concebido para missões de curta duração em órbita baixa para experiências em microgravidade, demonstrações tecnológicas e eventual colocação de pequenos satélites, regressando depois à Terra.

Na ilha de Santa Maria irá funcionar o porto espacial dos Açores, o primeiro licenciado em Portugal, onde o consórcio que o vai explorar espera arrancar com o lançamento de voos orbitais para a colocação de satélites em 2027.

Portugal comprometeu-se a reforçar a sua participação na ESA, de que é Estado-membro há 25 anos, com 204,8 milhões de euros para o período 2026-2030, orçamento que contempla as infraestruturas para a aterragem do Space Rider.

