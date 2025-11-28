Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Condutor de moto 4 morre em colisão no concelho de Ferreira do Alentejo

28 nov, 2025 - 12:31 • Lusa

A vítima mortal é um homem de 72 anos e condutor da moto 4.

A+ / A-

O condutor de uma moto 4 morreu hoje numa colisão com um veículo ligeiro de mercadorias na Estrada Nacional 257 (EN257), no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, revelaram a Proteção Civil e os bombeiros.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 10h45, ocorreu ao quilómetro 44 da EN257, que liga Alvito a Ferreira do Alentejo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma fonte, a colisão entre os dois veículos deu-se no cruzamento da EN257 com a estrada que liga à barragem de Odivelas.

Contactado pela Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo, Marco Custódio, referiu que a vítima mortal é um homem de 72 anos e condutor da moto 4.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse que o óbito foi declarado no local do acidente pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediado em Évora.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ferreira do Alentejo, o INEM e a GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por cinco veículos e um helicóptero.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira