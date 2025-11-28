Ouvir
Óbito

Corpo de Carolina Torres encontrado em "elevada decomposição" na Figueira da Foz

28 nov, 2025 - 21:23 • Redação

Tatuagens no corpo da jovem de 18 anos facilitaram a identificação. Corpo parecia "estar há muito tempo na água". Carolina estava desaparecida desde dia 9 de outubro.

O corpo de uma mulher de 18 anos foi encontrado em "elevado estado de decomposição" a 16 de novembro na costa da praia de Leirosa, na Figueira da Foz. Carolina Torres, apelidada entre os íntimos como "Noori", estava desaparecida desde dia 9 de outubro em Almada.

A informação sobre a morte da jovem foi confirmada por uma fonte da Polícia Judiciária ao jornal local "Diário de Coimbra".

As tatuagens no corpo de Carolina facilitaram a identificação. Dado o estado de decomposição, "foi necessário recorrer a exames laboratoriais complexos", confirmou uma fonte do Instituto de Medicina Legal ao jornal conimbricense. O corpo parecia "estar há muito tempo na água", garantiu o comandante do Porto da Figueira da Foz à agência de notícias Lusa.

A mãe de "Noori", Cristiana Gaspar, confirmou esta sexta-feira o anúncio numa publicação na rede social Facebook: "Hoje uma parte de mim morreu."

Cristiana aproveita a oportunidade para agradecer todo o apoio recebido e pelos populares não terem desistido de encontrar a sua filha. "Obrigada por não terem deixado a Carolina desaparecer sozinha", afirmou a mãe.

"A minha menina partiu... e eu fiquei aqui, partida também, a tentar juntar o que sobrou de mim."

Carolina Torres disse que "iria ter com um amigo, mas nunca chegou ao destino", partilhou a mãe num apelo nas redes sociais, no mês passado.

Tópicos
