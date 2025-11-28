Dermatologista que recebeu 700 mil euros em cirurgias adicionais demite-se

O médico dermatologista Miguel Alpalhão apresentou esta sexta-feira a sua demissão do Hospital de Santa Maria (Lisboa), alegando que não lhe restava outra atitude perante o tratamento "humilhante, degradante e persecutório" que foi alvo por parte da administração.

"Lamentavelmente, não me resta outra atitude que não a demissão das minhas funções, perante a forma de tratamento com intuito humilhante, degradante, discriminatório e persecutório de que fui alvo ao longo do último ano por parte da administração do hospital", escreve o médico na carta a que a Lusa teve acesso.

Nessa carta, Miguel Alpalhão, que recebeu mais de 700 mil euros em três anos de cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria, refere que a denúncia do seu contrato, assinado em 1 de janeiro de 2024, terá efeitos a 12 de janeiro de 2026, no dia seguinte ao final da suspensão que lhe foi aplicada.

O dermatologista foi suspenso de funções com perda total de vencimento. A decisão foi tomada pela Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria, depois do processo disciplinar instaurado ao médico.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela Renascença. O dermatologista já não está a trabalhar no hospital onde estava vinculado por contrato individual de trabalho.