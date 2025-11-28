Ouvir
Criminalidade

Detido suspeito do homícidio de homem encontrado numa estrada do concelho de Oeiras

28 nov, 2025 - 22:51 • Lusa

Crime aconteceu numa área descampada existente nas proximidades da Estrada Militar, em Queijas. Ainda é desconhecida a motivação do homicida.

Um homem de 65 anos foi detido por suspeita de homicídio de outro homem ainda não identificado, ocorrido no domingo em Queijas, no concelho de Oeiras, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o crime aconteceu numa área descampada existente nas proximidades da Estrada Militar, em Queijas, "zona em que a vítima e o agressor pernoitavam em habitação precária, tendo o suspeito recorrido ao uso de força física e a instrumento contundente".

A PJ indica que ainda "não foi possível determinar com exatidão a motivação para a prática do crime", mas aponta que "a condição de indigência e o consumo excessivo" de álcool poderão ter agravado a violência. Segundo a PJ, o detido, de nacionalidade estrangeira, apresenta histórico de comportamentos agressivos.

O detido vai ser presente ao Tribunal de Cascais para interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

Na segunda-feira, numa resposta enviada à agência Lusa, fonte da PJ indicou que estava a investigar as circunstâncias que levaram à morte de um homem encontrado, no domingo, na Estrada das Várzeas, em Queijas, junto a uma estação de serviço.

Por seu turno, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adiantou que se tratava de um corpo de um homem "com mais de 50 anos".

