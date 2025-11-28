Ouvir
Dois mortos e quatro feridos em colisão na A24 em Chaves

28 nov, 2025 - 21:46 • Lusa

Mulher de 52 anos e um homem de 60 são as vítimas do acidente na zona de Vidago, sentido Vila Real – Chaves.

Dois pessoas morreram e quatro ficaram feridas, uma delas grave, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Autoestrada 24 (A24), que se encontra cortada na zona de Vidago, sentido Vila Real – Chaves, segundo a GNR. Mulher de 52 anos e um homem de 60 são as vítimas.

O acidente aconteceu às 17h16 ao quilómetro 24 da A24, na zona de Vidago, no concelho de Chaves, distrito de Vila Real.

Um veículo com duas pessoas a bordo embateu na traseira do carro que vitimou duas pessoas, confirmou ao "Jornal de Notícias" o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vidago, Bruno Henriques. O óbito foi declarado no local.

Segundo a página "online" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para o local foram mobilizados 19 operacionais, entre bombeiros, militares da GNR e elementos do INEM, com 14 viaturas e ainda um helicóptero.

