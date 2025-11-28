Fnam alerta para crise no SNS: Um terço das vagas do Internato Médico estão sem candidatos

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) alertou esta sexta-feira, penúltimo dia do concurso para o Internato de Formação Especializada, que cerca de um terço das 2.331 vagas abertas continuam por preencher, sobretudo na área de Medicina Geral e Familiar (MGF).

Segundo a Fnam, permanecem por ocupar 765 vagas, sendo a região de Lisboa e Vale do Tejo a mais afetada, o que demonstra, segundo a federação, a incapacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para fixar médicos devido à falta de condições no terreno.

As vagas em falta concentram-se em especialidades estruturantes para o funcionamento do SNS, como Medicina Geral e Familiar (386 vagas, 56% por preencher), Medicina Interna (132 vagas, 65%), Patologia Clínica (51 vagas, 91%), Saúde Pública (42 vagas), Medicina Intensiva (37 vagas, 50%) e Medicina de Urgência e Emergência (17 vagas, 55%). As vagas em MGF representam mais de metade (51%) do total por preencher.

A Fnam alerta ainda para um sinal grave: 283 dos 2.375 candidatos já rescindiram com o SNS antes mesmo de escolherem especialidade, o que considera “um aviso sério”.

“Estes médicos desistiram antes de sequer escolherem especialidade, porque o SNS lhes oferece precariedade, sobrecarga e ausência de perspetiva de carreira”, sublinha a federação.