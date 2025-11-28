GNR fiscaliza 1.247 veículos de mercadorias e regista 354 infrações

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou mais de 350 infrações no transporte de mercadorias durante a Operação “Tributo IV”, realizada no dia 26 de novembro em todo o território nacional.

A ação, conduzida pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) e pelos Comandos Territoriais dos Açores e da Madeira, teve como objetivo fiscalizar e controlar mercadorias, com incidência nos principais eixos rodoviários, para prevenir e reprimir infrações e fraudes de natureza tributária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a força de segurança indica que a operação resultou na deteção de 354 infrações e na elaboração de diversos autos de contraordenação, entre os quais 175 por irregularidades nos documentos de transporte, 162 por infrações rodoviárias, dez por falta de inspeção periódica obrigatória, cinco por questões aduaneiras relacionadas com o Imposto sobre Veículos (ISV), um por imposto sobre tabaco e outro por incumprimento do Código do IVA.

Foram ainda apreendidos 1.300 cigarros e cinco veículos em situação irregular. A operação contou com o reforço de militares dos comandos territoriais de Viana do Castelo, Coimbra, Santarém, Évora, Faro, bem como da Unidade Nacional de Trânsito e da Unidade de Intervenção.

No total, participaram 148 militares e 52 viaturas, tendo sido fiscalizados 1.247 veículos e os seus ocupantes.

Durante a operação, foram verificadas as condições de transporte e faturação no âmbito do Regime de Bens em Circulação, bem como mercadorias sujeitas a Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC), incluindo produtos petrolíferos, tabaco, álcool e bebidas alcoólicas, além do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Foram também realizadas ações para regularizar veículos com matrícula estrangeira em circulação no país.

A GNR sublinha que continuará a intensificar este tipo de ações para combater a economia paralela e práticas de fraude e evasão fiscal, reforçando o seu papel dissuasor e preventivo.