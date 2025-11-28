Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

GNR regista quase 3 mil casos de burla informática e lança operação “Comércio Seguro 2025”

28 nov, 2025 - 08:47 • Olímpia Mairos

Para reforçar a segurança durante a época de maior movimento comercial, a GNR realiza a operação “Comércio Seguro 2025”, que decorre até 31 de dezembro.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, até 31 de outubro, 2.856 casos de burla informática relacionados com a utilização de aplicações para transferência imediata de dinheiro. Em 2024, foram contabilizadas 3.392 ocorrências deste tipo.

Segundo o comunicado da GNR, também as burlas por obtenção ilegítima de dados do utilizador continuam a ser uma preocupação: em 2024, somaram 2.651 casos, enquanto em 2025 já se verificaram 1.926 registos até ao final de outubro.

Operação “Comércio Seguro 2025”

Para reforçar a segurança durante a época de maior movimento comercial, a GNR iniciou na segunda-feira a operação “Comércio Seguro 2025”, que decorre até 31 de dezembro. A iniciativa inclui reforço do patrulhamento policial em zonas comerciais e ações de sensibilização junto de comerciantes e clientes, com o objetivo de prevenir furtos, roubos, ameaças graves e vandalismo.

Militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) estarão empenhados na operação, alertando para procedimentos de autoproteção e prevenção de ilícitos criminais. A ação coincide com períodos de maior afluência, como a Black Friday e as festividades natalícias, quando há aumento significativo das transações monetárias.

Fortinet alerta: Época festiva de 2025 poderá registar o maior pico de cibercrime de sempre

Fortinet alerta: Época festiva de 2025 poderá registar o maior pico de cibercrime de sempre

Mais de 18.000 domínios fraudulentos e 1,57 milhõe(...)

À semelhança do ano anterior, a operação conta com a parceria da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que irá distribuir materiais informativos com conselhos de segurança para comerciantes e consumidores.

A GNR alerta para os riscos acrescidos de burlas e fraudes online durante a Black Friday e a época natalícia, recomendando especial atenção a sites falsos, ofertas demasiado vantajosas e ao uso indevido de dados pessoais ou bancários. A Guarda reforça a importância da prudência e vigilância para evitar ser vítima de esquemas fraudulentos.

Conselhos aos comerciantes

  • Mantenha as entradas e saídas bem iluminadas;
  • Antes de fechar o estabelecimento, verifique se portas e janelas estão devidamente trancadas;
  • Evite guardar grandes quantias de dinheiro no interior do estabelecimento;
  • Altere periodicamente o horário e percurso dos depósitos bancários;
  • Tenha sempre disponível o contacto telefónico do posto da GNR da sua área;
  • Em caso de assalto, mantenha a calma, não reaja, memorize traços fisionómicos, roupas e direção de fuga do agressor, e contacte de imediato a GNR;
  • Não acredite se alguém afirmar que deve mudar de fornecedor ou assinar documentos para não ficar sem luz ou gás;
  • Tenha cautela se receber faturas ou mensagens suspeitas solicitando pagamento urgente — os fornecedores enviam sempre um aviso prévio por escrito antes de proceder a qualquer corte;
  • Não forneça informações sobre contratos ou faturas a desconhecidos ou pessoas em quem não confie.

Conselhos aos clientes e consumidores

  • Desconfie de promoções “demasiado boas para ser verdade”;
  • Compre apenas em sites oficiais e com ligação segura (https://__);
  • Evite clicar em links de mensagens ou e-mails desconhecidos;
  • Não forneça dados pessoais ou bancários a entidades que não confirmem a sua legitimidade;
  • Guarde os comprovativos de compra e verifique sempre a identidade do vendedor;
  • Em locais movimentados, mantenha a carteira e os bens pessoais sob vigilância;
  • Evite transportar grandes quantias de dinheiro durante as compras;
  • Denuncie à GNR qualquer situação suspeita ou tentativa de burla.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira