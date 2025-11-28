GNR regista quase 3 mil casos de burla informática e lança operação “Comércio Seguro 2025”

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, até 31 de outubro, 2.856 casos de burla informática relacionados com a utilização de aplicações para transferência imediata de dinheiro. Em 2024, foram contabilizadas 3.392 ocorrências deste tipo.

Segundo o comunicado da GNR, também as burlas por obtenção ilegítima de dados do utilizador continuam a ser uma preocupação: em 2024, somaram 2.651 casos, enquanto em 2025 já se verificaram 1.926 registos até ao final de outubro.

Operação “Comércio Seguro 2025”

Para reforçar a segurança durante a época de maior movimento comercial, a GNR iniciou na segunda-feira a operação “Comércio Seguro 2025”, que decorre até 31 de dezembro. A iniciativa inclui reforço do patrulhamento policial em zonas comerciais e ações de sensibilização junto de comerciantes e clientes, com o objetivo de prevenir furtos, roubos, ameaças graves e vandalismo.

Militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) estarão empenhados na operação, alertando para procedimentos de autoproteção e prevenção de ilícitos criminais. A ação coincide com períodos de maior afluência, como a Black Friday e as festividades natalícias, quando há aumento significativo das transações monetárias.