Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Idosa de 84 anos desaparecida desde quarta-feira após atendimento no Hospital da Feira

28 nov, 2025 - 13:06 • Lusa

A direção do hospital adianta que "de imediato foram ativados todos os procedimentos internos previstos para este tipo de situação, incluindo a verificação das instalações, a análise das câmaras de videovigilância e o contacto com as autoridades competentes".

A+ / A-

Uma mulher de 84 anos está desaparecida desde quarta-feira, após ter sido observada no Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, revelou hoje fonte policial.

Segundo o comando distrital de Aveiro da PSP, a idosa em causa é de Oliveira de Azeméis e deu entrada nas urgências desse equipamento da Unidade Local de Saúde do Entre Douro e Vouga (ULS EDV) nessa madrugada, com "lapsos de memória e desorientação".

"Ficou internada e, quando a chamaram para ir ao gabinete de observação, não apareceu. Por volta das 18h15 foi comunicado a um colega da PSP [de serviço remunerado no hospital] que a senhora se tinha ausentado sem alta médica e, depois disso, pela visualização das imagens de videovigilância, percebeu-se que às 13h15 ela teria saído do edifício", contou fonte do comando à Lusa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A direção do Hospital da Feira confirma a saída da idosa "autonomamente, pela porta principal do serviço de Urgência", e adianta: "De imediato foram ativados todos os procedimentos internos previstos para este tipo de situação, incluindo a verificação das instalações, a análise das câmaras de videovigilância e o contacto com as autoridades competentes".

A PSP, por sua vez, começou por difundir a identificação da utente "por todo o efetivo da esquadra da Feira" e alargou depois essa sinalização "a toda a estrutura nacional" da mesma força policial.

"Foram efetuadas as buscas possíveis nas imediações do hospital", acrescenta a PSP, que diz continuar a desenvolver esforços no sentido de localizar a idosa. "Mas não há sinal dela até agora", afirmou a mesma fonte esta manhã, por volta das 10h00.

Em abril de 2024, o Hospital da Feira registou situação idêntica, então com um homem de 82 anos que, entre exames de diagnóstico, abandonou a urgência por iniciativa própria e nunca mais foi localizado. Nessa altura, fonte hospitalar declarou que a família não dera "qualquer informação de que o senhor não era autónomo ou tivesse alguma incapacidade que o impedisse de ficar sozinho".

A PSP afirmou que ele continua por localizar.

Quanto à idosa desta quarta-feira, fonte do São Sebastião refere que "o hospital continua a colaborar estreitamente com as autoridades e mantém-se focado na segurança dos utentes e no cumprimento rigoroso dos seus procedimentos internos".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 28 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira