Idosa de 84 anos desaparecida desde quarta-feira após atendimento no Hospital da Feira

Uma mulher de 84 anos está desaparecida desde quarta-feira, após ter sido observada no Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, revelou hoje fonte policial.

Segundo o comando distrital de Aveiro da PSP, a idosa em causa é de Oliveira de Azeméis e deu entrada nas urgências desse equipamento da Unidade Local de Saúde do Entre Douro e Vouga (ULS EDV) nessa madrugada, com "lapsos de memória e desorientação".

"Ficou internada e, quando a chamaram para ir ao gabinete de observação, não apareceu. Por volta das 18h15 foi comunicado a um colega da PSP [de serviço remunerado no hospital] que a senhora se tinha ausentado sem alta médica e, depois disso, pela visualização das imagens de videovigilância, percebeu-se que às 13h15 ela teria saído do edifício", contou fonte do comando à Lusa.

A direção do Hospital da Feira confirma a saída da idosa "autonomamente, pela porta principal do serviço de Urgência", e adianta: "De imediato foram ativados todos os procedimentos internos previstos para este tipo de situação, incluindo a verificação das instalações, a análise das câmaras de videovigilância e o contacto com as autoridades competentes".

A PSP, por sua vez, começou por difundir a identificação da utente "por todo o efetivo da esquadra da Feira" e alargou depois essa sinalização "a toda a estrutura nacional" da mesma força policial.

"Foram efetuadas as buscas possíveis nas imediações do hospital", acrescenta a PSP, que diz continuar a desenvolver esforços no sentido de localizar a idosa. "Mas não há sinal dela até agora", afirmou a mesma fonte esta manhã, por volta das 10h00.

Em abril de 2024, o Hospital da Feira registou situação idêntica, então com um homem de 82 anos que, entre exames de diagnóstico, abandonou a urgência por iniciativa própria e nunca mais foi localizado. Nessa altura, fonte hospitalar declarou que a família não dera "qualquer informação de que o senhor não era autónomo ou tivesse alguma incapacidade que o impedisse de ficar sozinho".

A PSP afirmou que ele continua por localizar.

Quanto à idosa desta quarta-feira, fonte do São Sebastião refere que "o hospital continua a colaborar estreitamente com as autoridades e mantém-se focado na segurança dos utentes e no cumprimento rigoroso dos seus procedimentos internos".