IGAI vai propor processos disciplinares para GNR e PSP detidos por exploração de imigrantes

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) vai propor à ministra da Administração Interna a abertura de processos disciplinares aos dez militares da GNR e um agente da PSP detidos por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo, informou o organismo.

"A abertura dos processos disciplinares vai ser proposta à senhora ministra da Administração Interna [Maria Lúcia Amaral], que é quem, por lei, tem competência para o efeito", indicou hoje, em resposta à Lusa, fonte da IGAI.

A mesma fonte acrescentou que a Inspeção-Geral aguarda o "despacho de aplicação das medidas de coação" para ter "uma noção rigorosa da factualidade" imputada a cada um dos dez militares da GNR e um elemento da PSP detidos na operação "Safra Justa".

A comunicação das medidas de coação está agendada para as 18h00 de sábado, confirmou à Lusa fonte do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, onde as 17 pessoas detidas na terça-feira foram interrogadas por um juiz de instrução.

Segundo informações prestadas esta madrugada à porta do tribunal pelo advogado Frederico Miguel Alves, que representa dois arguidos, dez dos 17 detidos foram libertados após terem sido ouvidos na quinta-feira, permanecendo detidos um GNR, um PSP e cinco civis, para os quais o Ministério Público (MP) pediu prisão preventiva.

As dez pessoas libertadas, por terem sido pedidas pelo Ministério Público medidas de coação não privativas da liberdade, são nove militares da GNR e um civil.

De acordo com fonte policial, a organização criminosa desmantelada na operação de terça-feira da Polícia Judiciária (PJ) controlava cerca de 500 trabalhadores estrangeiros, mas nem todos são considerados vítimas de tráfico.

Os 10 militares da GNR detidos pertenciam, à data dos alegados crimes, ao Comando Territorial de Beja da GNR, enquanto o agente da PSP, do Comando Distrital de Beja da Polícia, estava de baixa desde setembro de 2024, foi revelado na terça-feira.

Quanto aos seis civis, a fonte policial precisou à Lusa que quatro são portugueses e dois são estrangeiros, "todos membros da organização criminosa".

"Os dois estrangeiros são indostânicos e angariavam as vítimas dessa mesma origem e acabavam também por coagi-las e ameaçá-las", adiantou a mesma fonte.

Entre os portugueses, prosseguiu, encontra-se "o cabecilha" da rede, que foi "detido na via pública em Beja, às 05:00 de terça-feira", enquanto os restantes eram "seus braços direitos".

O MP considera que os elementos das forças de segurança controlavam e vigiavam os trabalhadores estrangeiros "a troco de compensação económica" e ainda os ameaçavam, "dando-lhes a entender que a queixa às autoridades não seria uma alternativa viável para reagir aos abusos de que eram alvo".

Os factos investigados, segundo a PJ e o MP, são suscetíveis de integrar a prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas, corrupção ativa e passiva, abuso de poder, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.