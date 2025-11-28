Libertados 10 suspeitos em caso de escravidão laboral no Alentejo

Após serem ouvidos no Campus da Justiça em Lisboa, foram libertados 10 dos 17 suspeitos de fazerem parte de um grupo que escravizava trabalhadores imigrantes irregulares no Alentejo.

Uma dezena de arguidos no âmbito da operação "Safra Justa" fica com Termo de Identidade e Residência (TIR) e os restantes sete ficarão a conhecer as medidas de coação no sábado, sendo que para estes o Ministério Público pede prisão preventiva.

Arriscam prisão preventiva cinco civis, um elemento da PSP e um militar da GNR.



"O Ministério Público promoveu a medida de prisão preventiva para um militar da GNR, um PSP e mais uns civis. Quanto aos outros arguidos promoveu outras medidas de coação que implicam a sua libertação imediata", disse aos jornalistas o advogado Frederico Miguel Alves.



"Tenho um cliente a quem foi promovida a prisão preventiva. Esperamos a decisão sábado, às 18h00. O outro cliente foi libertado", detalhou o advogado.

A organização criminosa desmantelada na terça-feira na operação "Safra Justa" da Polícia Judiciária (PJ) controlava cerca de 500 trabalhadores estrangeiros no Alentejo, mas nem todos são considerados vítimas de tráfico, segundo fonte policial.

Os alegados crimes sob investigação vêm desde 2023. No total, foram detidas 17 pessoas, incluindo 11 elementos de forças de segurança - 10 militares da GNR e um elemento da PSP - e seis civis, entre os 26 e os 60 anos.

