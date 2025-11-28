Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Administração Interna

Maior sindicato da PSP abandona negociações com Governo e admite protestos

28 nov, 2025 - 19:49 • Lusa

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia acusa Governo de não estar "a cumprir integramente o acordo assinado" em julho de 2024.

A+ / A-

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decidiu esta sexta-feira abandonar as negociações com o Governo, tendo em conta que a proposta apresentada é insuficiente, e admitiu avançar com protestos.

"A ASPP abandona as negociações porque a proposta apresentada não vai ao encontro daquilo que esperaríamos em relação às tabelas remuneratórias, suplementos e portaria de avaliação", disse à agência Lusa o presidente da ASPP, Paulo Santos, no final de uma reunião com a ministra da Administração Interna.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O presidente do maior sindicato da PSP, que acusou o Governo de não estar "a cumprir integramente o acordo assinado" em julho de 2024, avançou que na próxima semana a ASPP vai reunir a direção do sindicato para decidir ações de protesto.

A ministra da Administração Interna apresentou hoje aos sindicatos da PSP a proposta inicial de negociação, que contempla para ser discutido de imediato alterações aos serviços remunerados, tendo ainda dado conhecimento de que o suplemento especial de serviço, destinado aos polícias que trabalham na investigação criminal e na Unidade Especial de Polícia, vai ser aumentado em 2,15% em janeiro de 2026.

Segundo os sindicatos, um aumento que se traduz entre três e sete euros mensais, dependendo das funções.

Paulo Santos afirmou que pediu à ministra Maria Lúcia Amaral para dar “cumprimento integral ao acordo de julho de 2024” e que aplicasse as medidas que estavam previstas nesse documento com efeitos retrativos a janeiro de 2026.

“Tendo em conta que a ministra não apresentou isso, a ASPP não tinha condições de continuar a negociação e demos por terminado a nossa presença neste processo. Já não vamos a mais nenhuma reunião”, salientou.

O presidente da ASPP acrescentou que a ministra marcou uma reunião para 12 de dezembro para receber as contrapostas dos sindicatos sobre os serviços remunerados, mas já não vão estar presentes.

O sindicalista lamentou que, passado cerca de 16 meses do acordo, o Governo tenha apresentado uma proposta fraca sobre os serviços remunerados e que os aumentos incidam unicamente sobre um único suplemento, faltando o de turno e de comando.

Também o Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia (SNOP) apoia os protestos avançados pela ASPP, apesar de o seu presidente, Bruno Pereira, ter ressalvado que ainda não contactou os restantes elementos do sindicato.

“Compreendemos que os polícias saiam defraudados [com esta reunião] e que queiram protestar e, enquanto comandantes de polícia, vamos apoiá-los”, disse à Lusa Bruno Pereira.

O presidente do sindicato que representa os oficiais da PSP sublinhou que saiu da reunião com a ministra “completamente defraudado”, nomeadamente com o aumento do suplemento especial de serviço, considerando o início das negociações “um ponto de não partida”.

“O Governo passado 16 meses não fez nada e apresentou uma proposta que não tem nada”, disse, frisando que o aumento de 2,15% do suplemento especial de serviço é “completamente ofensivo” e é uma “atualização de trocos”.

Para Bruno Pereira, o Governo está a esquecer os polícias que estão na linha da frente ao não atualizar o suplemento de turno e a “discriminar positivamente os policias que até ganham mais”.

O sindicalista disse ainda que a revisão dos serviços remunerados “não era sequer objeto de negociação coletiva” quando foi assinado o acordo em julho de 2024 que estabeleceu o aumento do subsídio de risco.

Durante a manhã, a ministra recebeu as associações da GNR, que também saíram desiludidas da reunião, tendo a Associação dos Profissionais da Guarda (APG) revelado que vai avançar com protestos, uma decisão apoiada pelos oficiais.

[notícia atualizada às 20h52]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira