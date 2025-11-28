Ouvir
Maioria das pensões vai subir 2,77% no próximo ano

28 nov, 2025 - 12:19 • Lusa

A inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, referente a novembro foi de 2,27%.

A maioria dos pensionistas vai ter um aumento de 2,77% nas pensões a partir de janeiro do próximo ano, segundo os cálculos da Lusa com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados.

De acordo com a estimativa rápida do gabinete de estatística, a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, referente a novembro foi de 2,27%, o que permite definir a atualização automática das pensões no próximo ano, numa fórmula que tem também em conta a taxa de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos.

Desde modo, com base nestes dois indicadores, as pensões até dois IAS (1.073,94 euros), onde se situa a maioria dos pensionistas, vão subir 2,77% no próximo ano.

