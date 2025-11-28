Mulher de 96 anos morre carbonizada na cama em Celorico da Beira

28 nov, 2025 - 14:49
Uma mulher de 96 anos morreu esta sexta-feira carbonizada na habitação onde residia, na localidade de Velosa, no concelho de Celorico da Beira, revelou a proteção civil.
"Inicialmente, fomos acionados para um incêndio habitacional, mas, quando chegámos ao local, o fogo já não estava ativo e encontrámos a vítima carbonizada, deitada na cama", disse o comandante dos bombeiros de Celorico da Beira, Carlos Almeida, à agência Lusa.
O alerta para a ocorrência foi dado pelas 13h10, segundo a página da Autoridade de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tendo sido mobilizados 18 operacionais, apoiados por sete viaturas, e a GNR.
"Foi ainda solicitado o reforço de uma ambulância dos bombeiros de Vila Franca das Naves [no concelho de Trancoso]", adiantou Carlos Almeida.
A Polícia Judiciária foi, entretanto, acionada para determinar a origem do incêndio.
"Só arderam os cobertores, a estrutura da cama onde a vítima foi encontrada carbonizada estava intacta", acrescentou o comandante dos bombeiros de Celorico da Beira.
Carlos Almeida escusou-se a adiantar o que poderá ter causado o fogo. "Isso compete à PJ, que está no local a investigar a ocorrência", disse.