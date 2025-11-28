Não faltará bacalhau no Natal apesar de preços "pornográficos", diz associação

O presidente da Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI) admitiu esta sexta-feira que a escassez de bacalhau devido à guerra da Ucrânia está a levar a um aumento dos preços, mas garantiu que o produto não faltará no Natal.

"O bacalhau, no meu ponto de vista, não irá faltar. Eventualmente temos que comprar tamanhos mais pequenos e menos quantidade, porque os preços estão realmente pornográficos", disse Pedro Silva.

O presidente da ADAPI falava durante uma edição do CNN Portugal Summit com a temática "Mar das Oportunidades", que decorreu esta sexta-feira em Ílhavo, no distrito de Aveiro, e que contou com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

"Sabemos o que é que se passa no mercado. Os preços estão exorbitantes e isso tem um nome: é a Rússia e a guerra da Ucrânia", afirmou Pedro Silva.