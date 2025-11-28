Ouvir
Não faltará bacalhau no Natal apesar de preços "pornográficos", diz associação

28 nov, 2025 - 19:10 • Lusa

Preço do bacalhau aumenta devido à guerra da Ucrânia, já que a Rússia é o grande fornecedor de bacalhau para a UE, informa Associação dos Armadores das Pescas Industriais.

O presidente da Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI) admitiu esta sexta-feira que a escassez de bacalhau devido à guerra da Ucrânia está a levar a um aumento dos preços, mas garantiu que o produto não faltará no Natal.

"O bacalhau, no meu ponto de vista, não irá faltar. Eventualmente temos que comprar tamanhos mais pequenos e menos quantidade, porque os preços estão realmente pornográficos", disse Pedro Silva.

O presidente da ADAPI falava durante uma edição do CNN Portugal Summit com a temática "Mar das Oportunidades", que decorreu esta sexta-feira em Ílhavo, no distrito de Aveiro, e que contou com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

"Sabemos o que é que se passa no mercado. Os preços estão exorbitantes e isso tem um nome: é a Rússia e a guerra da Ucrânia", afirmou Pedro Silva.

Empresas pedem ao Governo regime de exceção para importação de bacalhau da Rússia

Empresas

Empresas pedem ao Governo regime de exceção para importação de bacalhau da Rússia

Bacalhau da Noruega tem preços incomportáveis, acu(...)

O presidente da ADAPI lembrou que a Rússia é o grande fornecedor de bacalhau para a União Europeia e para Portugal, em concreto, adiantando que a proibição dos navios russos de entrar em portos noruegueses fez diminuir a oferta do "fiel amigo". "Admito que a quantidade de bacalhau oferecida neste momento seja inferior e por isso os preços estão a disparar", observou Pedro Silva.

Segundo o presidente da ADAPI, os portugueses consomem cerca de 60 mil toneladas de bacalhau, mas só pescam quatro ou cinco mil toneladas.

O preço do bacalhau para o comércio, sobretudo tradicional, tem vindo a subir consecutivamente há vários anos devido a fatores como a decisão da União Europeia (UE) de impor sanções económicas à Rússia devido à guerra na Ucrânia.

De acordo com dados da Associação dos Industriais do Bacalhau (AIB), as vendas do bacalhau na época natalícia representam cerca de 30% das vendas anuais no mercado doméstico. O consumo "per capita" de todos os produtos de bacalhau ronda os 15 quilogramas (kg).

