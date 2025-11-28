Partos de grávidas estrangeiras mais do que duplicam em dois anos

Um total de 27.703 estrangeiros não-residentes em Portugal foram assistidos nos serviços de urgência da Unidade de Saúde Local (ULS) de São José, em Lisboa, em 2023 e 2024. Os dados de uma auditoria da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), a que a Renascença teve acesso, mostram que mais do que duplicaram os partos de mulheres estrangeiras. A ULS de São José, que inclui os hospitais de São José, Maternidade Alfredo da Costa e Hospital Dona Estefânia, registou um aumento de 16,5% de um ano para o outro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Cerca de metade destas pessoas (47%) estavam abrangidas por acordos bilaterais.

Os grávidas estrangeiras que tiveram os filhos nesta ULS duplicaram em dois anos mas representam, apenas, 5,6% do total.

A auditoria da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), a que a Renascença teve acesso, revela que as pessoas que procuraram as urgências são oriundas do Brasil, França, Estados Unidos e Alemanha. De acordo com a IGAS, a urgência geral polivalente foi a mais procurada. Na esmagadora maioria das vezes (70%) devido a episódios de doença, a que se seguiram os acidentes pessoais e quedas, com percentagens na ordem dos 10% a 12%. Seguem-se as urgências pediátricas, onde os médicos responderam a 3.648 episódios – a maioria de crianças brasileiras francesas e são-tomenses. Tal como nos adultos a grande maioria (85%) são casos de doença, sendo que aos acidentes pessoais e as quedas surgem em segundo lugar. Partos de grávidas estrangeiras em alta A urgência de obstetrícia e ginecologia deu resposta a 2.075 episódios em 2023 e 2024. Neste caso, na maioria das vezes devido a gravidez, sendo que são as brasileiras e as mulheres naturais do Bangladesh que mais vezes procuraram ajuda. A auditoria da IGAS mostra também que mais do que duplicaram os partos de mulheres estrangeiras: passaram de 83 em 2023 para 188 em 2024, ou seja, mais 126%, quando o total das utentes do serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia aumentou apenas 17%.