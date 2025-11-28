PGR "não perspetiva alterações" no acesso a averiguações preventivas

28 nov, 2025 - 18:08 • Pedro Mesquita , com redação
A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma, em resposta à Renascença, que está a preparar uma diretiva sobre averiguações preventivas, mas não deverá introduzir alterações em matéria de acesso.
"Não se perspetiva que, em matéria de acesso, a diretiva venha introduzir alterações aos procedimentos que têm vindo a ser seguidos", indica o gabinete do procurador-geral Amadeu Guerra.
Esta sexta-feira, o jornal Expresso noticiou que o “procurador-geral da República quer proibir acesso a averiguações preventivas” e que a "nova diretiva determinará que, quando arquivadas, averiguações como a da Spinumviva não podem ser consultadas”.
Em resposta à Renascença, a PGR refere que o objetivo da diretiva em preparação é esclarecer “dúvidas” em relação à aplicação da lei e “garantir a adoção, pelo Ministério Público, de procedimentos uniformes”.
O gabinete de Amadeu Guerra esclarece que a lei em vigor “já impõe, de forma expressa, um dever absoluto de sigilo àqueles que desempenhem qualquer atividade no âmbito de uma averiguação preventiva em relação a factos de que tenham tomado conhecimento”.
"Sigilo que se mantém em relação a toda a informação recolhida quando a averiguação preventiva é arquivada, sem prejuízo de poder ser ponderada a prestação de esclarecimentos com o fim de restabelecimento da verdade", sublinha a nota da PGR.
Jorge Bacelar Gouveia manifesta reservas
Em declarações à Renascença antes de ser conhecida a reação da Procuradoria, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia aponta dois problemas: a diretiva limita o acesso das pessoas visadas e uma norma não pode modificar uma lei da República.
Após consultar a resposta da Procuradoria, Bacelar Gouveia mantém que não pode haver procedimentos do Ministério Público que visem as liberdades dos cidadãos, mesmo sem intrusão, e que não sejam objeto de controlo.