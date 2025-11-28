PGR "não perspetiva alterações" no acesso a averiguações preventivas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma, em resposta à Renascença, que está a preparar uma diretiva sobre averiguações preventivas, mas não deverá introduzir alterações em matéria de acesso.

"Não se perspetiva que, em matéria de acesso, a diretiva venha introduzir alterações aos procedimentos que têm vindo a ser seguidos", indica o gabinete do procurador-geral Amadeu Guerra.



Esta sexta-feira, o jornal Expresso noticiou que o “procurador-geral da República quer proibir acesso a averiguações preventivas” e que a "nova diretiva determinará que, quando arquivadas, averiguações como a da Spinumviva não podem ser consultadas”.

Em resposta à Renascença, a PGR refere que o objetivo da diretiva em preparação é esclarecer “dúvidas” em relação à aplicação da lei e “garantir a adoção, pelo Ministério Público, de procedimentos uniformes”.