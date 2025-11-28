Ouvir
PGR quer blindar averiguações preventivas se forem arquivadas

28 nov, 2025 - 10:52 • Cristina Nascimento

​Nova diretiva está a ser preparada pelo procurador-Geral Amadeu Guerra e é provável que abranja a averiguação preventiva que ainda está em curso à Spinumviva, empresa pertencente à família de Luís Montenegro.

O procurador-geral da República (PGR), Amadeu Guerra, está a ultimar uma diretiva que irá definir como é que o Ministério Público deve agir sempre que abrir uma averiguação preventiva (AP). A notícia é avançada na edição desta semana do jornal “Expresso”.

Segundo o semanário, esta diretiva irá fixar será a impossibilidade de, uma vez arquivadas, as averiguações preventivas poderem ser consultadas, afastando qualquer hipótese de haver um escrutínio do trabalho feito pelo MP no apuramento da existência ou não de indícios suficien­tes para abrir um processo-crime.

Uma das averiguações preventivas que poderá ser abrangida pelas novas regras será a que está em curso há mais de oito meses sobre a Spinumviva, a empresa familiar do primeiro-ministro Luís Montenegro.

Uma diretiva é uma ordem de serviço emitida pelo PGR, enquanto chefe máximo do Ministério Público (MP), que serve para garantir que todos os procuradores do país atuam de forma coerente e coordenada, com procedimentos uniformes, para evitar contradições na aplicação da lei entre colegas ou departamentos quando confrontados com o mesmo tipo de situações.

Segundo o “Expresso” apurou, esta vai ser a terceira diretiva emitida este ano por Amadeu Guerra.

O semanário adianta que esta blindagem só não se colocará quando uma AP for convertida em inquérito-crime, passando a vigorar nessas circunstâncias as regras do Código do Processo Penal, que permite a consulta dos autos não apenas pelos visados numa investigação, mas por jornalistas e por “qualquer pessoa que nisso revelar interesse legítimo”.

O “Expresso” adianta ainda que é “provável” que este documento orientador entre em vigor “muito em breve”, antes do desfecho da averiguação preventiva sobre a Spinumviva.

Há três semanas, em declarações à RTP, Amadeu Guerra admitia que a conclusão dessa investigação preliminar a Luís Montenegro seria “um bom presente de Natal, mesmo que seja antes do Natal”.

