Segurança rodoviária

PSP regista 5.389 infrações por uso de telemóvel ao volante até outubro

28 nov, 2025 - 18:51 • Lusa

Em média, 18 condutores por dia infringiram a segurança na estrada por uso de telemóvel, confirmou a PSP numa operação que começou desde o início do ano. Número de infrações é superior ao registado em 2024.

A PSP registou 5.389 infrações por uso de telemóvel durante a condução até outubro, mais 973 do que igual período de 2024, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela autoridade.

Num nota divulgada, a Polícia de Segurança Pública (PSP) dá conta que, entre 1 de janeiro e 31 de outubro, executou 20.139 operações de prevenção e fiscalização rodoviária para controlo do uso de telemóvel durante a condução, tendo fiscalizado 604.529 condutores, operações que levaram ao registo de 5.389 infrações, numa média de 18 por dia.

Segundo a PSP, este número de infrações detetadas reflete "um aumento considerável" face ao período homólogo do ano anterior (+ 22%), resultado do reforço e da intensificação de operações de prevenção e fiscalização rodoviária pela PSP em todo o território nacional.

A PSP salienta que a 50 quilómetros/hora olhar para o telemóvel durante três segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros e acrescenta que a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de acidente, provocando um aumento no tempo de reação a situações imprevistas superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 gramas/litro (g/l).

Na nota, a PSP aproveita ainda para recomendar aos condutores para não utilizarem o telemóvel durante a condução e para que cumpram as normas de segurança na circulação rodoviária e o Código da Estrada.

