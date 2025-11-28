Ouvir
Segurança Social encerra lar ilegal em Setúbal com 43 idosos em condições precárias

28 nov, 2025 - 20:43 • Lusa

Proprietário tinha ignorado primeira ordem de encerramento. Durante uma ação de fiscalização verificaram-se condições precárias de higiene.

O Instituto da Segurança Social (ISS) fechou "de forma urgente" um lar com 43 idosos, na quinta-feira, em Setúbal, após a proprietária desobedecer à ordem de encerramento devido às condições precárias de higiene, revelou esta sexta-feira o instituto.

O ISS encerrou "de forma urgente e imediata, um estabelecimento ilegal na Charneca da Caparica, Setúbal, onde se encontravam acolhidos, 43 idosos, com idades compreendidas entre os 73 e 103 anos", refere em comunicado o instituto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O encerramento do lar ocorreu no âmbito de uma fiscalização para verificar se o lar continuava em funcionamento, após a ordem de encerramento.

De acordo com a nota, durante uma ação de fiscalização, realizada antes do lar de idosos fechar, verificaram-se condições precárias de higiene no local, sendo que em meados de outubro foi afixado o edital de encerramento (documento oficial que anunciou o encerramento do lar).

"Constatou-se que as condições higiossanitárias, de salubridade e de segurança em que os idosos se encontravam acolhidos constituíam um perigo iminente para a sua integridade física, saúde, conforto e bem-estar justificando-se o encerramento imediato e coercivo", segundo a nota.

Uma coima de 35.000 euros, além de ordem de encerramento do local, foi aplicada à proprietária, depois da primeira ação de fiscalização.

Após 30 dias, o período de tempo legal atribuído à responsável para encerar o local, de forma a realojar os idosos e avisar as famílias sobre o encerramento do lar atempadamente, o ISS verificou que o lar continuava em funcionamento.

Segundo a nota, vai ser apresentada uma queixa contra a proprietária ao Ministério Público por crime de desobediência.

Os idosos foram realojados: 12 foram encaminhados para lares com acordos de cooperação com a segurança social e 31 ficaram com familiares, de acordo com as suas opções.

