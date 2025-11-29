Ouvir
Barco de pesca naufraga ao largo de Sines e tripulação de sete pescadores a salvo

29 nov, 2025 - 10:20 • Lusa

Os sete pescadores encontravam-se em hipotermia. Dois deles também apresentavam escoriações.

A embarcação de pesca costeira Trajano naufragou na madrugada deste sábado ao largo de Sines, tendo os sete pescadores que compunham a tripulação chegado a terra a salvo, segundo a Marinha Portuguesa.

Em declarações à Lusa, o porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional avançou que o alerta foi dado pelas 4h26, pelo vigilante da empresa Enerfuel (produção de biocombustíveis), comunicando que sete pescadores se encontravam na portaria da empresa pedindo ajuda.

“Os sete pescadores, em hipotermia, foram transportados pelas 5h28 em quatro ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Sines e INEM para o Hospital do Litoral Alentejano”, precisou o responsável.

De acordo com Ricardo Sá Granja, “após buscas na praia, a embarcação foi detetada às 7h58 por elementos da Capitania nas proximidades da lagoa da Sancha (Sines)”.

Ainda segundo o responsável, a Polícia Marítima tomou conta da ocorrência, “será elaborado respetivo expediente, e o proprietário será notificado para apresentar plano de remoção da embarcação”.

Fonte do Comando Sub-regional do Alentejo Litoral confirmou à Lusa que os "sete pescadores se encontravam em hipotermia, sendo que dois deles ainda apresentavam escoriações".

A mesma fonte indicou que no local esteve uma viatura da GNR com dois militares, uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Sines e Santiago do Cacém, uma viatura VMER do INEM com médico e enfermeiro, e meios da Capitania do Porto de Sines.

De acordo com a fonte “não foram avançadas explicações para o sucedido, sabendo-se só que os homens chegaram a terra por si só, tendo ido até à empresa pedir ajuda”.

