Açores

Detida mulher suspeita de matar irmão em São Miguel

29 nov, 2025 - 15:28 • Lusa

Uma mulher ficou em prisão preventiva depois de ter sido detida por estar "fortemente indiciada" do crime de homicídio de um irmão, em Vila Franca do Campo, em São Miguel, Açores, anunciou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, a mulher, de 63 anos, está "fortemente indiciada pela prática de um crime de homicídio, ocorrido no dia 24 de novembro, no concelho de Vila Franca do Campo, tendo como vítima o seu irmão, de 50 anos".

A fonte adianta que no âmbito da investigação foi possível apurar que os factos tiveram origem numa altercação familiar, "associada ao consumo crónico e excessivo de álcool por parte dos envolvidos".

"Durante o confronto, a suspeita terá desferido um golpe na região abdominal da vítima, utilizando um instrumento de natureza cortoperfurante", referiu.

A vítima recebeu assistência médica no local e depois foi transportada para uma unidade hospitalar, onde acabou por morrer.

A detida, após quatro dias de internamento psiquiátrico, foi presente na sexta-feira às autoridades judiciárias competentes e ficou sujeita à medida de coação de prisão preventiva.

