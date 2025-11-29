Ouvir
Violência doméstica

Detido pai que desapareceu com a filha quatro dias e ameaçou companheira

29 nov, 2025 - 16:33 • Lusa

O suspeito ficou proibido de permanecer a menos de 750 metros da vítima e de a contactar por qualquer meio.

Um homem foi detido por violência doméstica depois de ter desaparecido juntamente com a filha menor e ter ficado quatro dias incontactável, mas enviando mensagens à companheira com ameaças de que não veria mais a criança, divulgou a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que a detenção do suspeito, de 40 anos, aconteceu na terça-feira, cerca das 18h30, na freguesia de Alcântara, em Lisboa, dando cumprimento a um mandado de detenção e dois mandados de busca não domiciliária a veículos, no âmbito de um processo de violência doméstica.

De acordo com a nota da PSP, a investigação teve início em março do ano passado, após uma denúncia da vítima contra o companheiro, com o qual tem uma filha em comum, à data dos factos com 4 anos.

Na altura, a vítima denunciou "as agressões, ameaças, injúrias e controle acérrimo da sua vida quotidiana, o que originou a tentativa de terminar a relação", sem a aceitação do suspeito.

A violência "intensificou-se a partir do início" deste mês de novembro, quando o casal já se encontrava separado, "com ameaças à vítima contra a vida, através da utilização de arma de fogo, e de lhe retirar a filha comum".

"A última situação aconteceu quando o suspeito estava nas imediações da residência da vítima. Deparou-se com a vítima e a filha, na via pública, e levou a menor, tendo desaparecido com a mesma durante quatro dias, incontactável e enviando apenas mensagens a ameaçar que nunca mais voltava a ver a menina", descreve a polícia.

Perante a gravidade dos factos, foi emitido, com caráter urgente, um mandado de detenção, cumprido no prazo de duas horas, revelou a PSP, acrescentando que foram apreendidos ao suspeito uma arma de fogo de nove milímetros e dois telemóveis.

Depois de presente à autoridade judiciária, o suspeito ficou proibido de permanecer a menos de 750 metros da vítima e de a contactar por qualquer meio.

