Incêndio em prédio no Seixal causa um morto

Um incêndio que deflagrou este sábado num prédio de quatro andares na Amora, concelho de Seixal, causou uma vítima mortal e um ferido ligeiro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o fogo no número 4 da rua 25 de Abril foi dado às 2h50, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal.

O incêndio ficou confinado a uma fração, mas levou à retirada de 24 pessoas, que entretanto já regressaram a casa, de acordo com a mesma fonte.

"Houve uma vítima leve por inalação de fumo e uma vítima mortal", referiu, notando que ainda não são conhecidas as causas do fogo e que a Polícia Judiciária ainda se encontra no local.

De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 07:00 horas ainda se encontravam no local 21 operacionais auxiliados por 12 veículos.