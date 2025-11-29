Marcelo Rebelo de Sousa admite frustração face aos números da pobreza em Portugal

O Presidente da República admitiu hoje sentir-se frustrado pelos números da pobreza em Portugal não terem descido, estando acima dos dois milhões de pessoas, um combate que defendeu, segundo lembrou, ao longo dos seus mandatos.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje o Banco Alimentar Contra a Fome, em Alcântara, Lisboa, no dia em que arrancou a campanha de recolha de alimentos, tendo o chefe de Estado português feito o seu donativo.

Questionado se não sentia frustração pelos números da pobreza no país, Marcelo Rebelo de Sousa foi perentório: "Ah, sim, sinto frustração".

Nas mesmas declarações, recordou que a questão da pobreza em Portugal dura há mais de 50 anos e que testemunhou os esforços dos vários governos ao longo de décadas, "que fizeram o que puderam, tentaram fazer o que puderam".

E enumerou alguns dos fatores que contribuíram para tal cenário: as crises internacionais, situações sanitárias como a pandemia da covid-19 ou o próprio envelhecimento da sociedade portuguesa.

"A sociedade portuguesa e as sociedades europeias estão a envelhecer muito rapidamente e o envelhecimento significa empobrecimento, e significa também uma dificuldade" depois de se dar a volta, referiu.

"E nós demos a volta, largamente, como sabem, devido à imigração, mas só demos uma parte", sublinhou, referindo que não se inverteu completamente.

E prosseguiu: "Não sei se viram ultimamente os números (...) de partos em unidades hospitalares em Portugal, em que o número de partos de população imigrante tem subido aceleradamente, por uma razão muito simples: são mais jovens, são mais numerosos e estão por essa via a aguentar, parcialmente, a situação da população portuguesa".