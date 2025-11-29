Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Reportagem

Massa e leite lideram doações no Banco Alimentar em Braga

29 nov, 2025 - 18:08 • Ana Fernandes Silva

Campanha mobiliza milhares de voluntários e decorre em mais de duas mil lojas por todo o país.

A+ / A-

Massa e leite são os alimentos mais doados, este sábado, num dos pontos de recolha do Banco Alimentar Contra a Fome, em Braga.

À Renascença, uma das voluntárias da campanha de doação, Ana Sofia Antunes, adianta que "as pessoas estão recetivas" e a iniciativa "está a correr muito bem".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Leite, azeite, açúcar, óleo, atum, bolachas, grão e feijão, massas, cereais e salsichas são os produtos mais necessários para os mais carenciados.

Por mais pequena que possa parecer a ajuda é essencial. Maria do Carmo Silva doa "todas as vezes que há campanha do banco alimentar nos supermercados".

"Pus massa, um pacote de esparguete e arroz" revela Maria do Carmo, que há semelhança de outros clientes encheu o saco entregue à entrada do supermercado pelos voluntários do Banco Alimentar.

Este fim de semana, mais de 42 mil voluntários estão em mais de duas mil lojas do país. Quem não conseguir doar presencialmente, pode fazê-lo online até dia 7 de dezembro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira