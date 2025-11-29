Massa e leite lideram doações no Banco Alimentar em Braga

29 nov, 2025 - 18:08 • Ana Fernandes Silva
Massa e leite são os alimentos mais doados, este sábado, num dos pontos de recolha do Banco Alimentar Contra a Fome, em Braga.
À Renascença, uma das voluntárias da campanha de doação, Ana Sofia Antunes, adianta que "as pessoas estão recetivas" e a iniciativa "está a correr muito bem".
Leite, azeite, açúcar, óleo, atum, bolachas, grão e feijão, massas, cereais e salsichas são os produtos mais necessários para os mais carenciados.
Por mais pequena que possa parecer a ajuda é essencial. Maria do Carmo Silva doa "todas as vezes que há campanha do banco alimentar nos supermercados".
"Pus massa, um pacote de esparguete e arroz" revela Maria do Carmo, que há semelhança de outros clientes encheu o saco entregue à entrada do supermercado pelos voluntários do Banco Alimentar.
Este fim de semana, mais de 42 mil voluntários estão em mais de duas mil lojas do país. Quem não conseguir doar presencialmente, pode fazê-lo online até dia 7 de dezembro.