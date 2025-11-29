Portugal é exemplo europeu em renovação energética: mais de 85 mil habitações já intervencionadas

29 nov, 2025 - 17:18 • Olímpia Mairos
Portugal foi destacado pela Comissão Europeia como um dos países que mais avançaram na renovação energética de edifícios e na luta contra a pobreza energética. O reconhecimento surge após o país ultrapassar 85 mil renovações energéticas em habitações, consolidando-se como referência na transição energética.
“A Comissão Europeia apresentou Portugal como um dos exemplos mais positivos na União Europeia no domínio da renovação energética e das políticas de combate à pobreza energética, destacando o impacto das reformas apoiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no país”, indica o Ministério do Ambiente e Energia, em comunicado.
Segundo Bruxelas, Portugal já impulsionou mais de 85 mil renovações energéticas em edifícios residenciais, destacando que as medidas implementadas com apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) têm acelerado a eficiência energética, melhorado o conforto térmico e reduzido os custos das famílias mais vulneráveis.
“O relatório sublinha que Portugal partia de uma situação estruturalmente desafiante: cerca de 75% do edificado residencial tinha classe energética C ou inferior, e aproximadamente 17,5% dos cidadãos viviam em pobreza energética. O progresso alcançado é, por isso, especialmente relevante”, acrescenta a nota do ministério liderado por Maria Graça Carvalho.
O reconhecimento da Comissão surge depois de Portugal ter “ultrapassado 45 mil habitações intervencionadas, figurando entre os avanços mais significativos registados nos Estados-membros”, sublinha a nota.
Outro destaque é a criação de mais de 100 “Espaços Cidadão Energia” em todo o país. Estes centros oferecem literacia energética, apoio técnico e incentivo a projetos de energias renováveis, sendo reconhecidos como exemplo europeu.
“Esta avaliação é uma boa notícia para o país e prova que as políticas públicas estão a produzir resultados concretos no terreno”, afirma a ministra Maria da Graça Carvalho, citada em comunicado.
A governante garante que Portugal continuará a investir em programas que promovam eficiência energética, justiça social e qualidade de vida, alinhados com as metas climáticas nacionais e europeias.