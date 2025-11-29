Portugal é exemplo europeu em renovação energética: mais de 85 mil habitações já intervencionadas

Portugal foi destacado pela Comissão Europeia como um dos países que mais avançaram na renovação energética de edifícios e na luta contra a pobreza energética. O reconhecimento surge após o país ultrapassar 85 mil renovações energéticas em habitações, consolidando-se como referência na transição energética.

“A Comissão Europeia apresentou Portugal como um dos exemplos mais positivos na União Europeia no domínio da renovação energética e das políticas de combate à pobreza energética, destacando o impacto das reformas apoiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no país”, indica o Ministério do Ambiente e Energia, em comunicado.

Segundo Bruxelas, Portugal já impulsionou mais de 85 mil renovações energéticas em edifícios residenciais, destacando que as medidas implementadas com apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) têm acelerado a eficiência energética, melhorado o conforto térmico e reduzido os custos das famílias mais vulneráveis.

“O relatório sublinha que Portugal partia de uma situação estruturalmente desafiante: cerca de 75% do edificado residencial tinha classe energética C ou inferior, e aproximadamente 17,5% dos cidadãos viviam em pobreza energética. O progresso alcançado é, por isso, especialmente relevante”, acrescenta a nota do ministério liderado por Maria Graça Carvalho.