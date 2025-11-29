Ouvir
Sindicato dos Funcionários Judiciais vai apresentar queixa contra advogado de José Sócrates

29 nov, 2025 - 19:56 • Olímpia Mairos

A+ / A-

O Sindicato dos Funcionários Judiciais anunciou, este sábado, que vai apresentar uma queixa à Ordem dos Advogados e uma participação criminal contra o advogado José Preto, mandatário do arguido José Sócrates no processo Operação Marquês.

Em causa estão declarações consideradas “injuriosas e desadequadas”, divulgadas no dia 28 de novembro no Jornal da Noite da SIC, e constantes de um requerimento entregue pelo advogado no processo.

“As imputações proferidas pelo senhor advogado José Preto violam frontalmente o dever profissional de urbanidade, sendo, por isso, totalmente inaceitáveis”, afirma o Sindicato em comunicado, sublinhando que as acusações atentam “de forma grave contra o bom nome, a honra e a integridade profissional de toda uma classe”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o sidicato, no requerimento, José Preto insinuou que funcionários judiciais teriam divulgado à comunicação social a informação de que assumira a defesa de José Sócrates.

O Sindicato rejeita categoricamente essa ideia, lembrando que o processo é público e que “tem como assistentes vários jornalistas, que, como todos os demais intervenientes processuais, são notificados eletronicamente dos atos praticados, incluindo o requerimento apresentado pelo próprio advogado”.

“Estas insinuações, manifestamente infundadas, injuriosas e desadequadas, além de revelarem um incompreensível nervosismo por parte do subscritor, atentam contra o bom nome e a integridade profissional de toda uma classe”, acrescenta o comunicado.

O Sindicato recorda ainda que os funcionários judiciais exercem funções públicas com “elevados padrões de rigor, imparcialidade e responsabilidade” e que também os advogados estão obrigados a agir com respeito e linguagem adequada, conforme previsto no artigo 95.º do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Face à gravidade das declarações, o Sindicato garante que não deixará passar em claro: “A Justiça deve ser tratada com verdade e seriedade. Os funcionários judiciais — oficiais de justiça — merecem respeito!”

