Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 30 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

António Costa admite que Donald Trump foi o “maior desafio” de um ano “exigente” à frente do Conselho Europeu

30 nov, 2025 - 21:01 • Olímpia Mairos

Com um mandato que termina em julho de 2027, António Costa não esconde o objetivo de deixar a sua marca como mediador e estabilizador num momento de grandes desafios para a Europa — e, quem sabe, garantir uma renovação do cargo por mais dois anos e meio.

A+ / A-

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, reconhece que o seu primeiro ano no cargo foi mais “exigente” do que antecipava quando tomou posse — e aponta um nome como principal razão: Donald Trump.

Em entrevista ao Expresso e à SIC, Costa explica que o regresso do republicano à Casa Branca trouxe “um braço de ferro comercial” com a Europa, obrigando os líderes europeus a reagirem rapidamente para preservar a estabilidade nas relações transatlânticas.

“Uma das primeiras prioridades foi estabilizar as relações transatlânticas”, afirmou o antigo primeiro-ministro português, sublinhando que, embora o objetivo tenha sido alcançado, “a realidade é distinta daquela que era”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A UE acabou por ceder em alguns pontos: reforçou o investimento em Defesa até 5% do PIB e aceitou tarifas mais elevadas para evitar uma “guerra comercial sem fim” com os Estados Unidos. “Nunca poderá ser uma relação entre iguais”, admitiu Costa, justificando que a União Europeia “não é um Estado federal como os EUA, mas uma união na diversidade”.

Durante este primeiro ano, António Costa participou em 11 cimeiras internacionais, 313 reuniões com líderes e responsáveis estrangeiros e 53 viagens dentro e fora da Europa.

António Costa eleito presidente do Conselho Europeu

António Costa eleito presidente do Conselho Europeu

António Costa será o primeiro socialista a assumir(...)

Fontes diplomáticas ouvidas pelo Expresso destacam o estilo “mais discreto e conciliador” do antigo chefe de Governo português, em contraste com o seu antecessor, Charles Michel, e sublinham a “boa relação” com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Costa garantiu que a relação entre ambos é “impecável”, mesmo quando Von der Leyen assume um papel mais visível em questões de política externa.

Próximos testes: Ucrânia e o novo orçamento europeu

Os próximos meses prometem ser decisivos. O primeiro grande teste será o Conselho Europeu de 18 e 19 de dezembro, onde António Costa tentará alcançar um acordo sobre o financiamento à Ucrânia. O segundo desafio, considerado “o mais difícil”, será a negociação do próximo Quadro Financeiro Plurianual (2028-2034), avaliado em dois biliões de euros.

Costa reconhece que será “um processo exigente”, mas ambiciona um acordo até ao final de 2026 para garantir que os fundos estejam disponíveis a 1 de janeiro de 2028.

“Não é possível, simultaneamente, aumentar as prioridades e a despesa sem aumentar as receitas, porque esse mundo não existe”, frisou.

Migrações e habitação entram na agenda europeia

O líder europeu destacou também uma “perceção errada” sobre as migrações, afirmando que as entradas ilegais na UE diminuíram 31% no primeiro trimestre do ano.

Neste primeiro ano de mandado, o antigo primeiro-ministro português introduziu também e pela primeira vez o tema da habitação na agenda do Conselho Europeu, alertando para o aumento de 147% nos preços das casas em Portugal na última década.

“Estamos, de facto, numa luta contra o tempo”, afirmou, defendendo que a UE pode ajudar “a reduzir burocracia e custos” na área da habitação.

Com um mandato que termina em julho de 2027, António Costa não esconde o objetivo de deixar a sua marca como mediador e estabilizador num momento de grandes desafios para a Europa — e, quem sabe, garantir uma renovação do cargo por mais dois anos e meio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 30 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira