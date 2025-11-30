Ouvir
Cinco pessoas morrem carbonizadas em acidente de viação em Lisboa

30 nov, 2025 - 10:08 • Lusa

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo, na Avenida das Forças Armadas.

A+ / A-

Cinco pessoas morreram carbonizadas após o despiste de um veículo ligeiro na madrugada deste domingo na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, que se incendiou após o embate, disse à Lusa fonte da PSP.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que o alerta para o acidente foi dado cerca das 3h40 da madrugada de hoje.

De acordo com a fonte, uma viatura ligeira “despistou-se, embateu num pilar e incendiou-se, no interior estavam cinco pessoas que ficaram carbonizadas”.

De momento, as autoridades ainda “não têm indicação do sexo ou idades das vítimas” do acidente ocorrido “relativamente perto da Embaixada dos Estados Unidos, em Lisboa”, precisou a fonte.

