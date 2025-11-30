Ouvir
PSP

Corpo encontrado no rio Douro será de francês desaparecido

30 nov, 2025 - 15:01 • Lusa

A 20 de novembro, um cidadão francês de 62 anos desapareceu após cair do seu veleiro na Douro Marina, em Vila Nova de Gaia.

O corpo de um homem foi este domingo encontrado a boiar na foz do rio Douro, no Porto, junto à margem oposta à Douro Marina na Afurada, onde desapareceu um cidadão francês há 10 dias, avançou à Lusa fonte oficial.

"Há fortes indícios de que seja o cidadão francês que desapareceu a 20 de novembro após uma queda de um veleiro na Douro Marina", declarou à Lusa o comandante da capitania do Douro Rui Lampreia, recordando que foram feitas buscas durante três dias sem sucesso na altura.

Segundo o comandante da capitania do Douro explicou o alerta foi dado pelas 09h30 por um transeunte que passava na Rua das Flores, perto da Cantareira, e que avistou um corpo a boiar.

Ao local deslocaram-se elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto, Polícia Marítima, PSP e da Estação Salva-Vidas do Douro.

O corpo vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) para ser autopsiado, acrescentou Rui Lampreia.

A 20 de novembro um cidadão francês de 62 anos desapareceu após cair do seu veleiro na Douro Marina, em Vila Nova de Gaia.

O alerta foi dado pela mulher do desaparecido, de cidadania francesa, depois de o homem ter sido visto pela última vez na água.

As operações de busca, que envolveram a Polícia Marítima, a Estação de Salva-Vidas do Douro e os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, duraram três dias, mas foram interrompidas após a ausência de sucesso.

