Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 30 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Meteorologia

DGS alerta para o frio e recomenda cuidados redobrados com a saúde e segurança

30 nov, 2025 - 16:32 • Olímpia Mairos

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para tempo frio nos próximos dias, com temperaturas negativas em vários distritos do Norte de Portugal continental.

A+ / A-

Face à previsão de tempo frio, sobretudo no Norte do país, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a adoção de medidas preventivas, aconselhando a proteger-se do frio e a estar atento aos grupos mais vulneráveis.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para tempo frio nos próximos dias, com temperaturas negativas em vários distritos do Norte de Portugal continental.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante o aviso, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um conjunto de recomendações para reduzir os riscos associados ao frio, lembrando que as baixas temperaturas podem agravar doenças respiratórias e condições crónicas, além de aumentarem o risco de quedas e acidentes.

Entre as medidas de proteção, a DGS aconselha a evitar exposições prolongadas ao frio e mudanças bruscas de temperatura, a vestir-se por camadas e a proteger as extremidades com gorro, luvas, cachecol e calçado antiderrapante.
Dentro de casa, é importante manter-se ativo, não permanecer sentado por longos períodos e hidratar a pele das mãos, pés, rosto e lábios.

A alimentação também merece atenção: deve-se beber água regularmente, consumir sopas e bebidas quentes e evitar o álcool, que dá uma falsa sensação de calor e pode levar à hipotermia. A DGS recomenda ainda refeições frequentes, ricas em frutas e hortícolas, para reforçar o sistema imunitário.

Os grupos mais vulneráveis — como crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas, trabalhadores ao ar livre e pessoas em situação de sem-abrigo — devem ser alvo de maior vigilância. Em períodos de mau tempo, as autoridades aconselham a planear com antecedência e garantir alimentos e medicamentos em casa.

A DGS alerta ainda para os riscos do uso inadequado de equipamentos de aquecimento. Deve-se verificar o estado dos aparelhos, assegurar ventilação adequada e evitar o uso de fogões, fornos ou braseiras para aquecer divisões. A temperatura ideal deve situar-se entre 18ºC e 21ºC, e as fontes de calor devem ser desligadas antes de dormir.

A vacinação contra a gripe e a Covid-19 continua a ser a melhor forma de prevenção no inverno, lembra a DGS. Ambas as vacinas podem ser administradas em simultâneo, e mesmo quem já teve gripe ou Covid-19 deve vacinar-se anualmente.

Em caso de doença ou dúvidas, deve ser contactado o SNS 24 (808 24 24 24).
Se alguém apresentar sinais de hipotermia — como tremores, respiração lenta, confusão ou pele fria e pálida — deve ligar de imediato para o 112.

“Proteger-se do frio é essencial para cuidar da sua saúde e da saúde de quem o rodeia”, sublinha a DGS.

[notícia atualizada às 17h55 de 30 de novembro de 2025]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 30 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira