DGS alerta para o frio e recomenda cuidados redobrados com a saúde e segurança

30 nov, 2025 - 16:32 • Olímpia Mairos
Face à previsão de tempo frio, sobretudo no Norte do país, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a adoção de medidas preventivas, aconselhando a proteger-se do frio e a estar atento aos grupos mais vulneráveis.
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para tempo frio nos próximos dias, com temperaturas negativas em vários distritos do Norte de Portugal continental.
Perante o aviso, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um conjunto de recomendações para reduzir os riscos associados ao frio, lembrando que as baixas temperaturas podem agravar doenças respiratórias e condições crónicas, além de aumentarem o risco de quedas e acidentes.
Entre as medidas de proteção, a DGS aconselha a evitar exposições prolongadas ao frio e mudanças bruscas de temperatura, a vestir-se por camadas e a proteger as extremidades com gorro, luvas, cachecol e calçado antiderrapante.
Dentro de casa, é importante manter-se ativo, não permanecer sentado por longos períodos e hidratar a pele das mãos, pés, rosto e lábios.
A alimentação também merece atenção: deve-se beber água regularmente, consumir sopas e bebidas quentes e evitar o álcool, que dá uma falsa sensação de calor e pode levar à hipotermia. A DGS recomenda ainda refeições frequentes, ricas em frutas e hortícolas, para reforçar o sistema imunitário.
Os grupos mais vulneráveis — como crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas, trabalhadores ao ar livre e pessoas em situação de sem-abrigo — devem ser alvo de maior vigilância. Em períodos de mau tempo, as autoridades aconselham a planear com antecedência e garantir alimentos e medicamentos em casa.
A DGS alerta ainda para os riscos do uso inadequado de equipamentos de aquecimento. Deve-se verificar o estado dos aparelhos, assegurar ventilação adequada e evitar o uso de fogões, fornos ou braseiras para aquecer divisões. A temperatura ideal deve situar-se entre 18ºC e 21ºC, e as fontes de calor devem ser desligadas antes de dormir.
A vacinação contra a gripe e a Covid-19 continua a ser a melhor forma de prevenção no inverno, lembra a DGS. Ambas as vacinas podem ser administradas em simultâneo, e mesmo quem já teve gripe ou Covid-19 deve vacinar-se anualmente.
Em caso de doença ou dúvidas, deve ser contactado o SNS 24 (808 24 24 24).
Se alguém apresentar sinais de hipotermia — como tremores, respiração lenta, confusão ou pele fria e pálida — deve ligar de imediato para o 112.
“Proteger-se do frio é essencial para cuidar da sua saúde e da saúde de quem o rodeia”, sublinha a DGS.
[notícia atualizada às 17h55 de 30 de novembro de 2025]