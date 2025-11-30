DGS alerta para o frio e recomenda cuidados redobrados com a saúde e segurança

Face à previsão de tempo frio, sobretudo no Norte do país, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a adoção de medidas preventivas, aconselhando a proteger-se do frio e a estar atento aos grupos mais vulneráveis.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para tempo frio nos próximos dias, com temperaturas negativas em vários distritos do Norte de Portugal continental.

Perante o aviso, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um conjunto de recomendações para reduzir os riscos associados ao frio, lembrando que as baixas temperaturas podem agravar doenças respiratórias e condições crónicas, além de aumentarem o risco de quedas e acidentes.

Entre as medidas de proteção, a DGS aconselha a evitar exposições prolongadas ao frio e mudanças bruscas de temperatura, a vestir-se por camadas e a proteger as extremidades com gorro, luvas, cachecol e calçado antiderrapante.

Dentro de casa, é importante manter-se ativo, não permanecer sentado por longos períodos e hidratar a pele das mãos, pés, rosto e lábios.

A alimentação também merece atenção: deve-se beber água regularmente, consumir sopas e bebidas quentes e evitar o álcool, que dá uma falsa sensação de calor e pode levar à hipotermia. A DGS recomenda ainda refeições frequentes, ricas em frutas e hortícolas, para reforçar o sistema imunitário.