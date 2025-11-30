Governo diz ser “difícil prever quando será retomada a normalidade” na Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, afirmou este sábado que continua a ser imprevisível o regresso à normalidade na Venezuela, onde vivem milhares de portugueses.

Em entrevista à CNN Portugal, o governante sublinhou que, apesar das tensões políticas e da suspensão dos voos da TAP, a comunidade portuguesa mantém-se calma e a viver com normalidade.

“Tenho estado em contacto permanente com os nossos serviços diplomáticos e com muitas pessoas da comunidade portuguesa na Venezuela. Neste momento, as pessoas estão extremamente tranquilas”, afirmou o secretário de Estado, acrescentando que “há uma vida perfeitamente normal dentro das comunidades”.

Segundo Emídio Sousa, não há qualquer pedido de repatriamento nem solicitações de ajuda por parte dos portugueses residentes. “Julgo que a nossa comunidade, que é significativa na Venezuela, já viveu momentos de tensão no passado e sabe enfrentar estas situações”, disse.

O governante recordou que o Governo português dispõe de linhas de emergência consular e de planos de contingência prontos a ser ativados se necessário.

No sábado, os consulados-gerais de Portugal em Caracas e Valência divulgaram contactos de emergência para apoio aos portugueses no país, incluindo números de telefone e endereços de e-mail. O Gabinete de Emergência Consular, em Lisboa, também mantém linhas ativas para situações críticas.

“Pedimos apenas que esses canais sejam usados em casos verdadeiramente urgentes”, reforçou Emídio Sousa.

Voos suspensos e incerteza no horizonte

A suspensão dos voos da TAP para Caracas tem sido uma das principais preocupações da comunidade portuguesa, sobretudo com a aproximação do Natal. O secretário de Estado considerou que a companhia aérea “esteve bem ao suspender os voos”, tendo em conta “a situação que se vive na região e os alertas à aviação civil”.

Emídio Sousa lembrou que outras companhias aéreas também cancelaram operações, após o governo venezuelano reagir de forma “exagerada” à situação. Ainda assim, apontou rotas alternativas através da Colômbia e de outros países da América do Sul.

“É difícil prever quando as coisas voltarão ao normal. Estamos a falar de um contexto de profunda incerteza”, declarou o governante.

As declarações do secretário de Estado surgem após a divulgação de uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que garantiu não existir “qualquer situação que justifique alarme”. O MNE reiterou que os planos de contingência “são matéria reservada” e apelou aos cidadãos para manterem os contactos atualizados junto dos serviços consulares.