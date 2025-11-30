​Morreu António Mota, antigo líder da Mota-Engil

Morreu este domingo António Mota, presidente da construtora Mota-Engil entre 1995 e 2023. Tinha 71 anos.

Natural de Amarante, António Mota fez crescer a empresa fundada pelo pai, tornando-a na maior construtora do país.

Mota tinha abandonado o cargo de vice-presidente do conselho de administração em abril deste ano, deixando de ter lugar na administração.

Este ano, o empresário decidiu transferiu para os quatro filhos 28% do capital da Mota Gestão e Participações.

Segundo informação avançada pelo grupo, o velório decorrerá pelas 10h30 de segunda-feira na Igreja de São Gonçalo, em Amarante, seguido de missa pelas 15h00, no mesmo local, de onde o corpo seguirá para o jazigo da família, no cemitério daquela cidade, de onde António Mota era natural.



O Presidente da República já reagiu com uma nota oficial. Marcelo diz que "António Mota marcou o mundo empresarial e a sociedade portuguesa".

"Deu continuidade à obra de seu Pai Manuel António da Mota e projetou-a em todos os continentes, criando um dos mais poderosos, conhecidos e influentes grupos da nossa economia", prossegue o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa diz ainda que Mota "juntou a liderança à empatia, a humanidade ao dinamismo, a simplicidade à eficácia" e que "sem ele as últimas décadas da nossa economia teriam sido diferentes".

"Finalmente soube preparar a tempo a sua sucessão. Assim, as jovens gerações saibam corresponder à visão do seu antepassado", remata.

"Enorme perda"

O grupo Mota-Engil recorda António Mota como um “líder histórico”, “carismático”, um “empresário visionário” e um “homem de enorme humanidade”.

“O Grupo Mota-Engil vem informar com o mais profundo pesar e consternação que faleceu hoje de manhã, na cidade do Porto, o engenheiro António Mota, líder histórico do grupo [do qual] assumiu a presidência durante mais de 27 anos, entre 1995 e janeiro de 2023”, lê-se num comunicado.

Recordando António Mota como “um homem extraordinário” e um “empresário visionário”, salienta que “deixa um legado ímpar”, também pelo “espírito humanista e solidário que sempre teve para com a sociedade”.

“A Mota-Engil perde hoje uma figura marcante na sua história a quem muito deve o que é hoje, um grupo multinacional, reconhecido pela qualidade de engenharia e sob uma gestão com elevado compromisso com cada cliente e parceiro, em que a palavra bastava para honrar os seus compromissos, numa liderança em muito suportada em valores que a todos transmitiu e a que teremos de saber honrar e dar a devida continuidade”, lê-se na nota.

“Hoje é um dia em que sentimos uma enorme perda pela pessoa extraordinária que foi, é e será sempre em cada um de nós o engenheiro António Mota, uma combinação rara de elevada exigência e de uma humanidade sempre presente”, lê-se no comunicado.

Enquanto “referência maior na família Mota-Engil”, António Mota gostava de ser tratado como "o mais velho", uma distinção que - de acordo com a nota - “conheceu em Angola na sua juventude e que hoje representava exemplarmente como a voz sempre presente, com a experiência e o conhecimento profundo do que sabia ser o melhor para o grupo e para cada um”.

Instando os mais de 52.000 colaboradores do Grupo Mota-Engil a “saber honrar e dar a devida continuidade” ao legado de António Mota, a administração da empresa termina transmitindo “as mais sinceras condolências” à família do empresário.