Preço da farinha e do açúcar baixa mas ovos encarecem doces de Natal

O preço da farinha e do açúcar tem vindo a baixar desde o início do ano, mas o valor dos ovos deverá encarecer os doces de Natal, ao registar, desde o início do ano, um aumento de quase 32%.

Segundo dados da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, enviados à Lusa, no primeiro dia do ano, meia dúzia de ovos custava 1,61 euros mas, em 19 de novembro, a mesma caixa já estava a 2,12 euros, verificando-se assim um agravamento de 31,68%.

O preço dos ovos mantém-se estável desde 22 de outubro, quando atingiu o pico de 2,12 euros.

Por sua vez, o valor mais baixo foi o atingido no início do ano (1,61 euros) e manteve-se até ao dia 29 do mesmo mês.

No início de fevereiro, meia dúzia de ovos ficou um cêntimo mais cara e o preço iniciou a sua trajetória de crescimento.

Só entre 19 e 26 de março, o preço da meia dúzia de ovos passou de 1,70 euros para 2,05 euros.