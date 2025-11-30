Ouvir
Seis jovens morrem carbonizados em acidente de viação em Lisboa

30 nov, 2025 - 10:08 • Redação com Lusa

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo, na Avenida das Forças Armadas.

[notícia atualizada às 12h25, após conferência de imprensa da PSP, no local do acidente]

Seis pessoas morreram carbonizadas após o despiste de um veículo ligeiro na madrugada deste domingo na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, que se incendiou após o embate.

De acordo com a PSP, que inicialmente tinha avançado o número de cinco mortos, as seis vítimas são três homens e três mulheres, todos jovens.

No momento da conferência de imprensa do comissário Dinarte Dinis, estavam apenas identificadas duas das vítimas: o condutor e o passageiro da frente, com idades à volta dos 20 anos.

Segundo o relato do comissário, o veículo, um BMW modelo 520, descia a avenida e bateu num lancil, tendo sido projetado vários metros contra um pilar de um viaduto. O carro incendiou-se de imediato.

O alerta foi dado pouco depois das 3h30 por um agente da PSP que estava de serviço junto à embaixada dos EUA.

