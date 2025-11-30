Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 30 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Um morto e um ferido grave em despiste de moto-quatro no concelho de Mogadouro

30 nov, 2025 - 18:30 • Lusa

A vítima mortal é um homem de 80 anos.

A+ / A-

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida hoje no despiste de uma moto-quatro à entrada de Bemposta, no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"O acidente resultou de um despiste de uma moto-quatro à entrada da aldeia de Bemposta e do qual resultaram um morto e um ferido grave. A vítima mortal é um homem de 80 anos a quem foram feitas manobras de reanimação, acabando por não resistir aos ferimentos e vindo a falecer no Serviço de Urgência Básica [SUB] do Centro de Saúde de Mogadouro", explicou o comandante dos Bombeiros de Mogadouro, Luís Azevedo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já o ferido grave é uma mulher de 47 anos, que foi transportada de ambulância para o Hospital de Bragança.

O alerta foi dado às 16h39.

No local estiveram quatro bombeiros, apoiados por duas ambulâncias, a que se juntou a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionada na SUB de Mogadouro.

A GNR de Mogadouro tomou conta da ocorrência.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 30 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira