Um morto e um ferido grave em despiste de moto-quatro no concelho de Mogadouro

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida hoje no despiste de uma moto-quatro à entrada de Bemposta, no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"O acidente resultou de um despiste de uma moto-quatro à entrada da aldeia de Bemposta e do qual resultaram um morto e um ferido grave. A vítima mortal é um homem de 80 anos a quem foram feitas manobras de reanimação, acabando por não resistir aos ferimentos e vindo a falecer no Serviço de Urgência Básica [SUB] do Centro de Saúde de Mogadouro", explicou o comandante dos Bombeiros de Mogadouro, Luís Azevedo.

Já o ferido grave é uma mulher de 47 anos, que foi transportada de ambulância para o Hospital de Bragança.

O alerta foi dado às 16h39.

No local estiveram quatro bombeiros, apoiados por duas ambulâncias, a que se juntou a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionada na SUB de Mogadouro.

A GNR de Mogadouro tomou conta da ocorrência.



